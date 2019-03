Rekarte mató a tres personas, no recuerda su nombre pero pide perdón. Sin embargo, a algunas víctimas el perdón no les vale. Ángeles Pedraza, presidenta de la 'Asociación de Víctimas del Terrorismo' ha dicho que "Rekarte se arrepiente de los 22 años que ha pasado en la cárcel, no de matar". Tras escuchar sus palabras, Jordi Évole ha afirmado en 'Al Rojo Vivo' que muestra su "respeto absoluto por sus palabras".



Otras víctimas de ETA esperan que viendo el paso de Rekarte haya terroristas que le sigan. "Iñaki Rekarte no es un héroe, es todo lo contrario. Es un señor que hace un camino a la inversa, que reconoce el daño causado", ha dicho Gorka Landaburu. Consuelo Ordoñez, presidenta de 'Convite' ha declarado que "ataca la línea de flotación de los que siguen sin condenar el terrorismo". Borja Sémper ha destacado que "es un golpe en toda la boca de ETA y de quienes les han justificado".



En Salvados, Rekarte identifica un punto de inflexión en su camino: "Digo a tomar por culo cuando nace mi hijo, luego dijeron que me habían expulsado, pues vale”.



Adiós a una banda de la que ya queda poco, según Rekarte, "un andamiaje oxidado que a ver quién acierta a desmontarlo como es debido". Iñaki Rekarte reconoce que nada ha valido la pena.