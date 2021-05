Gonzo se adentra durante dos semanas con el equipo de Salvados en la campaña electoral de Isabel Díaz Ayuso. En su primer encuentro, quedan en uno de los actos electorales de la presidenta, la cual también lleva a su perro, Bolbo.

"Me he traído a la fiera a ver qué tal se porta", destaca Ayuso, que explica que es un cachorro que no llega todavía a los cinco meses. Gonzo aprovecha la relación para preguntarle po su famoso lema electoral de 'libertad': "La primera cosa que me llamó la atención es que habla de la libertad y tenga que llevar al perro con correa". Puedes ver la respuesta de Ayuso en el vídeo.