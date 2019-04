DESTACA QUE "DESDE LA IRRUPCIÓN DE PODEMOS SE HABLA MUCHO MÁS DE VENEZUELA"

La periodista internacional Alicia Hernández habla con Jordi Évole en Salvados sobre la relación de Nicolás Maduro y Podemos: "En España se compara a ambos, pero no hay nada que ver porque en España no hay petróleo y el inicio de Podemos no es militar como ocurre con el chavismo".