Albert Rivera: "Somos el partido con menos donaciones de España"

PROPONE QUE SE PROHÍBA LA CONDONACIÓN DE DEUDAS A LOS PARTIDOS

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado en su cara a cara con Albert Rivera que "nadie se puede fiar de un político que tenga deudas con los bancos". "Un banco no te da un crédito porque le interese que hagas campaña electoral, sino porque quiere que le debas un favor", ha explicado. En este sentido se ha manifestado el líder de Ciudadanos: "Proponemos que la ley de financiación prohíba la condonación de deudas de los bancos a los partidos". Sobre la declaración del IRPF, Rivera ha reconocido que la lleva a una gestoría. "No me quiero equivocar en estas cosas, que el señor Montoro nos tiene muy vigilados seguro a ti y a mi", ha añadido, refiriéndose a Iglesias.