A pesar de que unas 50 personas participaron en la grabación de Operación Palace, todo el mundo guardó el secreto y el falso documental se convirtió en toda una sorpresa aquella noche del 23 de febrero de 2014.

Pese al hermetismo que se guardó sobre la preparación del programa, hubo un momento en el que todo el trabajo estuvo a punto de irse al traste. Fue cuando Jordi Évole filtró a un periodista todo.

El propio Évole reconoce cómo ocurrió: "El único que estuvo a punto de filtrarlo fui yo a un periodista de 'El Mundo', a Gonzalo Suárez, que me llamó un día y se lo conté todo porque soy un inútil". Évole ha recordado que tras su desliz lingüístico intentó solucionarlo: "Luego le dije: 'Hostias, pues no lo publiques'. Y no lo publicó". Pero, realmente, que 50 personas en este país, 50 españoles guarden un secreto me parece bastante inédito en un país de cotillas".

Víctor Morilla, realizador de Operación Palace, recuerda que "había la consigna de no explicar el proyecto porque la gracia estaba en que nadie se enterase; por lo tanto, lo llevábamos con todo el secreto posible".

Juanlu de Paolis, guionista, subraya el éxito que, más allá de los participantes y de la persona a la que informó Évole, nadie se enterara de nada.

