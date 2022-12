Pablo Iglesias se ha mojado sobre el motín en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, donde pensaba acudir para intentar "hablar" y "mediar" con los alrededor de 30 internos que se amotinaron.

Además, ha valorado 'Astral, la película de Salvados en la que "Jordi Évole hizo más para que la gente se conciencie sobre el significado de los Derechos Humanos, que lo que está haciendo el Parlamento.

Iglesias, que ha estado en 'Espejo Público' en Antena 3, ha dicho que él no tiene "miedo" de los internos y ha pedido al ministro del Interior, Jorge Fernández-Díaz, que "no se preocupe" por su seguridad, al tiempo que le ha acusado de "no estar interesado en que se termine la situación" de esos centros.