El domingo, a las 21:25h en Salvados de laSexta, Gonzo entrevistará a Mónica Oltra en la que serán sus primeras declaraciones desde que el pasado mes de junio anunciara su dimisión como vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. Desde entonces, la política de Compromís había mantenido un riguroso silencio mediático, hasta ahora.

Sentada en el salón de su casa, Oltra asegura ante Gonzo que está “serena” y puede disfrutar de cosas que antes se perdía, y que ahora está cobrando el paro. Pero ¿cómo vivió el episodio que truncó su carrera política?

Gonzo repasa con Oltra el proceso que acabó con su dimisión. Su exmarido fue condenado a cinco años de cárcel por abusos a una menor internada en un centro de menores tutelado por la Generalitat Valenciana y en el que él era trabajador social. Oltra, responsable de la Conselleria de Igualdad, de la que dependía el centro, acabó imputada por prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos. Y dimitiendo.

¿Cuándo se enteró de las acusaciones a su exmarido? ¿Qué fue lo primero que hizo tras conocer que su expareja tenía una causa abierta? ¿Por qué dijo que había encargado una investigación interna en la Consellería que dirigía si no era cierto? ¿Intentaron desacreditar la versión de la víctima desde su Consellería? Oltra responde a todas estas preguntas y afirma que “no he hecho nada ilegal ni inmoral; actué con integridad”.

A pesar de asegurar solo un día después de conocerse su imputación que no pensaba dimitir, Oltra acabó dimitiendo cinco días después. ¿Se precipitó al asegurar que no dimitiría?, ¿Se han vuelto contra ella los estrictos límites “éticos y estéticos” que proponía cuando estaba en la oposición y era el azote de la corrupción? ¿Por qué dimitió tras haber asegurado que no lo haría? ¿Fue leal al presidente de la Generalitat al no anunciarle que iba a dimitir?

Tras su dimisión, Oltra le admite a Gonzo que ha echado de menos la llamada de algunas personas de su entorno político. ¿De quién? Gonzo pregunta a la política valenciana sobre su futuro. Oltra asegura que “voy a contribuir desde donde sea a que las políticas de cambio sigan produciéndose en esta tierra”, y descarta presentarse al Congreso de los Diputados en 2023: “España es demasiado grande y yo soy de tierras chiquitas”.