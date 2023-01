El derecho a la vivienda es uno de los derechos fundamentales que reconoce la Constitución. Sin embargo, en más de 40 años de democracia, no ha habido nunca una Ley Estatal de Vivienda que regule el sector.

En febrero de 2022 el Gobierno, formado por PSOE y Podemos, anunció la aprobación de la primera Ley de Vivienda en democracia. Pero un año después, la tramitación de la ley está bloqueada en el Congreso, y sigue sin aprobarse definitivamente la que era una de las medidas estrella de este Gobierno.

La quimera de alquilar

Daniel Sorando, profesor de sociología experto en vivienda, explica que hemos sido un país de propietarios hasta la crisis de 2008. En ese momento, muchas familias y muchos jóvenes no pudieron acceder a una vivienda de compra y empezaron los problemas: la vivienda en alquiler disponible en el mercado no era suficiente para esa nueva demanda. Para Sorando la situación actual del acceso a la vivienda es de “tormenta perfecta” en contra de inquilinos y a favor de los propietarios: un incremento de precios muy importante porque hay mucha demanda y el que controla la oferta no tiene ningún límite.

Esta situación de indefensión de los inquilinos acabó provocando iniciativas como la creación del Sindicato de Inquilinas de Barcelona. Gonzo se encuentra con Carme Arcarazo, su portavoz. Arcarazo afirma que el origen de los problemas están en la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que hizo el gobierno de Rajoy en 2013: “Puso la alfombra roja para la llegada de ‘fondos buitre’ a nuestro mercado inmobiliario”. El resultado es que “los precios del alquiler se han multiplicado por dos en solo diez años”.

Pero lo difícil ya no es solo conseguir un piso donde vivir, si no mantenerse en él sin la angustia de no saber qué pasará cada vez que toque renovar el contrato de alquiler. Gonzo visita a los inquilinos de la finca Orsola, en Barcelona. Es el vivo ejemplo de lo que sucede cuando uno tiene que renovar su contrato de alquiler: la nueva propiedad, un fondo de inversión, pretende sacar más dinero por los pisos por lo que quiere echar a todos los actuales inquilinos, algunos de los cuales llevan más de 30 años viviendo en el inmueble.

Entrevista con la ministra de Derechos Sociales

Gonzo entrevista a Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos para preguntarle por la nueva Ley de Vivienda, ahora encallada en el Congreso. Belarra asegura que no ha habido una ley de vivienda en democracia porque “la vivienda ha sido el gran negocio español” y está segura de que la ley saldrá adelante.

¿Por qué cuesta tanto que los dos socios de gobierno se pongan de acuerdo en algo tan esencial como la vivienda? ¿Quién ha convertido lo de encontrar piso en una misión imposible?¿Por qué en España es tan difícil regular el mercado del alquiler?¿Falta oferta o los propietarios intentan explotar sin límite el negocio con un bien esencial?

Esta noche, a partir de las 21:25 horas, en laSexta.