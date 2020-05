En 2012, siendo aun presentador de Salvados, Jordi Évole entrevistó a Julio Anguita, quien reflexionó sobre la democracia. "¿Cómo es realmente?, ¿es solo votar cada cuatros años o los ciudadanos tienen que decidir sobre la política económica?, ¿quién manda, la economía o la política?".

El histórico líder de Izquierda Unida destacó que "hasta que la política o los ciudadanos no le den órdenes a la economía" no habrá cambios. "Al cambiar la situación en España alguien pierde, porque eso de gobernar para todos es mentira", explicó Anguita, que detalló cómo con una justicia social habría que terminar con los paraísos fiscales y los que se aprovechan de ellos "lo defenderán" para que no ocurra.

Por eso, Anguita afirmó que "en democracia siempre hay tensión". Además, explicó a Évole cómo la lucha de los ciudadanos es clave para que surjan los cambios: "La protesta debe estar organizada y tener una causa, a mí los rebeldes sin causa no me gustan".

Otros momentos destacados

Además, en este vídeo recordamos cómo el histórico líder de Izquierda Unida criticó el Gobierno de Mariano Rajoy, que gobernaba en ese momento España: "Rajoy lo está haciendo tan mal que ha hecho bueno a Zapatero".

Además, para él, la democracia en España "nació mal", con una Transición que, según el 'Califa rojo', fue "un apañito". "De modélico nada. Fue un apañito para que el poder económico del franquismo se bañase en el Jordán democrático, siguiese mandando económica y políticamente y siguiese mandando hasta hoy", analizaba Anguita. "A la Constitución se la están cepillando todos los días", criticaba.

Por último, el que fuera líder de IU aseguró en Salvados que si le hubieran ofrecido un cargo en una compañía eléctrica no solo no lo hubiera aceptado, sino que a los que se hubiesen ofrecido, les habría dicho: "Metéoslo donde os quepa".