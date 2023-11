Salvados aborda la realidad de la vivienda en Ibiza, donde sus altos precios del alquiler asfixian a quienes viven allí durante todo el año. Durante el programa, Gonzo habla con todo tipo de afectados, con situaciones de todo tipo y algunas declaraciones que están entre el surrealismo y el bochorno de que puedan producirse.

A continuación, repasamos alguno de los titulares más destacados que deja un programa que enseña la otra realidad de la isla.

"En Ibiza había nazis y estuvo el falsificador Elmyr de Hory"

El relaciones públicas Carlos Martorell cuenta a Gonzo cómo ha cambiado la isla desde la década de los 70 hasta hoy. Entonces, servía de "escondite para gente ilegal", dando cabida a nazis o al falsificador de arte Elmyr de Hory. Fue entonces cuando comenzaron a llegar las familias ricas y llegó el "hippismo de lujo, sexo, drogas y rock and roll".

"Un compañero compartía sofá por 550 euros"

Una trabajadora de un hotel de Ibiza que vive en ese mismo hotel cuenta a Gonzo que existen anuncios para "compartir un sofá con alguien desconocido", así como terrazas o literas. Llega a contar que conoce a un compañero que compartía un sofá por 550 euros.

"Hay empresarios que no quieren que venga cierto tipo de turismo"

Las autocaravanas son la salida para muchas personas que necesitan una alternativa para vivir en Ibiza. En una conversación con Gonzo, una de estas personas que vive en una caravana comenta que hay "empresarios que no quiere que venga cierto tipo de turismo que les perjudica".

"Necesito parar para hacer una reflexión"

Un profesor de piano cuenta a Gonzo que vive por 45 euros al día en un hostal en el que no cuenta ni siquiera con un baño propio, algo que provoca la sorpresa de Gonzo: "¿Pagas 45 euros la noche sin cuarto de baño y tienes suerte?".

"No me quiero ir, me obligan"

Un vecino explica que su vivienda pasará a ser alquilada para trabajadores, motivo por el que le "obligar" a marcharse del lugar en el que vive. "No me quiero ir, me obligan a irme", lamenta, añadiendo que sin estos edificios para trabajadores "la isla no funciona".

"¿Hay solución para este desfase?"

Gonzo arranca el programa de Salvados con una pregunta rotunda que nos sitúa en la realidad de una Ibiza "llena de camas, pero no al alcance de cualquiera". "¿Hay solución para este desfase?", se pregunta el presentador de Salvados, que comenta este panorama de "asalariados sin techo".