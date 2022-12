Finca de la Pizana, diciembre de 2011. Cayetano Martínez de Irujo se sienta delante de Jordi Évole para hablar de la casa de Alba, de las tierras que cultivan y de Andalucía. “Yo en Andalucía veo una diferencia muy grande con Salamanca. En Salamanca hay una disponibilidad y una mentalidad frente al trabajo que no hay en Andalucía “. “Cuando ves la gente joven que no tiene ganas de progresar es grave y eso solo pasa en Andalucía”.

Cuatro días después de estas declaraciones, en el Cortijo la Arroyuela de Sevilla, 500 jornaleros le planteaban a Cayetano, la disponibilidad de más de 1.000 jornaleros para trabajar en uno de sus 12 cortijos. Tuvo entonces Cayetano que matizar sus palabras diciendo que no se refería a todos los andaluces que son serios y trabajadores”.

Pasado un año, Cayetano Martinez de Irujo se sienta de nuevo en el programa de ‘Salvados’. Tras ver las imágenes que le llevaron a la polémica, afirma que no fue tan traumático ya que “la gente de este país le gusta reírse de los errores de el de al lado. Pero no soy un político, soy una persona de interés público que no quiere decir que sea pública. Yo lo que hice fue dar la cara”, comenta Cayetano.