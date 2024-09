Fernand Perret, miembro de una red de ayuda ciudadana que lleva a migrantes de Hendaya a Bayona y les facilita ese tránsito. El hombre cuenta a Gonzo que le llega un aviso de que llega un grupo de migrantes, sin tener mayor información. "Son con los que fuimos en el coche a la Cruz Roja", afirma un sorprendido Gonzo.

Una vez en el coche, los migrantes aseguran que su viaje comenzó hace cinco meses tras salir de Mali. "¿Estamos en territorio francés? ¿Ya estamos en Francia?", pregunta uno de ellos a Fernand, que les confirma que ya están en Francia. En Bayona les espera un centro llamado 'Pausa', que les sirve como parada intermedia antes de ir a Francia.

"Hemos pedido asilo", cuenta uno de ellos, confirmando que no han dicho su edad. "Lo que me dijeron es que muy a menudo, cuando hay menores que llegan a Canarias, sistemáticamente, cuando les preguntan la edad, dicen que son mayores para no ser retenidos en España, porque si se declaran menores, como tienen la obligación de hacerse cargo de los menores, entonces acaban en centros de acogida de España", afirma Fernand.