Ernesto, mánager de Supersubmarina, ha confesado a Gonzo que, más allá del estado de salud de los integrantes del grupo, que fue su "via crucis", le da "mucha rabia" la situación actual de José 'Chino' porque es el "más talentoso con el que he trabajado en 30 años".

"No lo he superado. Es algo que piensas a diario desde hace ocho años, querría tener al Jose de 2015 en plena facultades. Y me da mucha rabia que no pueda estar así. No he trabajado en 30 años con nadie tan talentoso. Jose tiene unas limitaciones que le impiden hacer muchas cosas que hacía antes, pero está aquí y con él me río", apunta.