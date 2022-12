LOS PELIGROS DE EMPRENDER

Jordi Évole habla en Salvados con una emprendedora que se vio obligada a cerrar su negocio, lo que le dejó una gran deuda que hoy sigue pagando: "Gracias a dios tengo a mi madre cerca, salgo todos los días adelante gracias a ella". "Yo me metía en la cama todos los días llorando y mi hijo me dice que no se levantaba porque al oírme llorar se ponía a llorar también", explica.