Nicolás Maduro protagoniza un duro mensaje desde Salvados a Pedro Sánchez después de que el presidente de España le mandara un ultimátum para que convocara elecciones en Venezuela: "Es un farsante, él no ha sido elegido por nadie, debería ser él quien convoque elecciones porque el pueblo español no le eligió".

Además, el presidente de Venezuela critica que "Sánchez no tiene moral para parase como un muñeco a dar lecciones a Venezuela": "Hace tiempo que no acatamos órdenes de Madrid, para que lo sepas Pedro Sánchez, cometiste un error y te va a ir peor que a Aznar cuando se metió en Irak".

"Ojalá no te manches las manos de sangre junto a Donald Trump en la crisis venezolana, Pedro Sánchez", concluye Nicolás Maduro.

Maduro, a Sánchez: "Da vergüenza que esté repitiendo la historia de Aznar. Se arrodilla con Trump y tuerce el brazo de Iglesias"

Nicolás Maduro afirma a Jordi Évole en este vídeo de Salvados que "Pedro Sánchez ha cometido el error de erigirse como el papa benefactor de la izquierda mundial".

La respuesta de Maduro al ultimátum de Sánchez: "Es como si yo obligara a la Unión Europea a reconocer la república de Cataluña"

Jordi Évole recuerda a Nicolás Maduro en Salvados que una respuesta pacífica a la crisis de Venezuela sería convocar elecciones como pide la UE. En este vídeo puedes ver la respuesta del presidente.

El mensaje de Maduro a la UE sobre el ultimátum para convocar elecciones: "No daré mi brazo a torcer, no vuelvan a subestimar a Venezuela"

Jordi Évole y Nicolás Maduro debaten en este vídeo de Salvados sobre los datos de las elecciones presidenciales que el presidente de Venezuela ganó en mayo de 2018, unos comicios que, además, tuvieron la abstención más alta. El periodista pregunta a político si fueron unas elecciones válidas tras los números análisis a nivel internacional que critican dicha validez.

Por otro lado, Évole pregunta al presidente si se niega a convocar elecciones por miedo a perderlas. "No me niego a convocarlas, hay elecciones en 2024. No nos importa para nada lo que diga Europa de Venezuela, Europa que se encargue de sus problemas como el desempleo o la migración", responde Maduro.