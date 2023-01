Por primera vez, una mujer española se ha atrevido a hablar públicamente del acoso que sufrió por parte de Plácido Domingo. Con la voz distorsionada y sin mostrar su imagen para salvaguardar su identidad, ha desvelado los incómodos episodios que tanto ella como otras compañeras vivieron con él. "Una mañana una de las compañeras estaba desquiciada, llorando sin parar porque él le estaba llamando por teléfono. Quería que fuera a su hotel".

Esta mujer ha explicado que su compañera tenía 23 años y que ella, al ver lo que le estaba sucediendo, no pudo evitar "sentirse aliviada" de no ser a ella a quien le estaba llamando. "Era un sálvese quien pueda. Si es ella, no soy yo", ha indicado.