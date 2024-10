*Advertencia: el texto a continuación incluye referencias a contenido sensible.

Las personas que moderan el contenido que se mueve en las redes sociales se enfrentan a situaciones extremas en las que incluso hay vidas en juego: desde suicidios y autolesiones a agresiones sexuales y ataques terroristas. Para 'Carmen' (nombre ficticio), moderadora para Facebook e Instagram, "eso es lo peor, porque te sientes el dueño casi de la vida de alguien, la responsabilidad es enorme".

Así, la moderadora plantea una demoledora pregunta durante su entrevista en Salvados: "¿Cómo reaccionarías tú, Gonzo, si tienes en tu pantalla alguien que dice que va a matar a alguien o alguien que está a punto de violar a un niño pequeño?". "La mezcla de sensaciones es tan física que te pondrías a vomitar ahí mismo", asegura.

A ello se suma la impotencia de que lo único que pueden hacer los moderadores ante este contenido es 'escalarlo', es decir: remitirlo a un departamento superior: "No puedes hacer nada, porque lo único que puedes hacer es escalarlo, no puedes hacer nada real para esa persona. Es horrible", lamenta 'Carmen'.

A la pregunta de cuál hubiera sido su reacción natural cuando veía esos vídeos, más allá de lo que tenía que hacer por su puesto de trabajo, la respuesta de 'Carmen' es clara: "Escalarlo lo antes posible, apagar el ordenador y echarme en el sofá a llorar", sentencia.

¿Puede una persona llegar a acostumbrarse a esto? "Te crees que sí, vas normalizando algunas cosas", señala 'Carmen', que pone como ejemplo imágenes que inicialmente le impactaban mucho de manifestaciones en Colombia en las que la Policía abatía a tiros a quienes protestaban. "Piensas que lo sobrellevas mejor", dice la moderadora, que alude también a las "muchísimas imágenes" de menores "se hacen autolesiones" a las que se ha enfrentado.

"Hay un momento que lo has visto tantas veces que crees que no te impacta", afirma, pero en realidad no es así. "Tú intentas ir hacia adelante, tú tienes que trabajar rápido y van pasando tickets y cuando ves que alguien se está cortando, rápidamente sabes lo que tienes que accionar, con lo cual eso son unas milésimas de segundo", abunda 'Carmen'. "Crees que no te afecta porque lo olvidas, pero es mentira", sostiene.