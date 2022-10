Mario Conde ha abierto las puertas de su finca Los Carrizos, situada a las afueras de Sevilla, al equipo de Salvados. El exbanquero no ha dudado en mostrar algunos de los lugares más emblemáticos de su propiedad, que tiene una superficie similar a 3.000 campos de fútbol.

El que fuera presidente de Banesto entre 1987 y 1993 ha mostrado una de las joyas de la familia, la inmensa mesa del consejo de Banesto que él mismo mandó diseñar y que hoy sirve como espacio de reuniones familiares. "Hoy me siento en la mesa del consejo de Banesto, a pesar de que me echaron y me metieron en la cárcel". Un mueble que describe como histórico, y es que él mismo ha recordado que estaba ahí sentado cuando intervinieron el banco. "Estábamos en el consejo y dije: 'Se han puesto de acuerdo, nos tenemos que ir'".