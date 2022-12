En el plan de Educación Financiera elaborado por la CNMV y el Banco de España hay una frase que dice que "los jóvenes de hoy son los consumidores de productos y servicios financieros de mañana. Por tanto, donde la inversión en educación financiera normalmente tendrá un mayor período en el que rendir sus frutos". Un plan que lo ha hecho la organización que representa Pablo Gasós, director de estudios y estadística de la CNMV.

Gasós asegura en la mesa de debate que "en las clases de Educación Financiera han participaron de forma voluntaria aproximadamente 450 centros en toda España y algo más de 40.000 alumnos. Son módulos de 10 horas lectivas de carácter voluntario". Una asignatura que ya cuando Ángel Gabilondo era ministro de Educación, "se habló de la constitución de una comisión para ver cuáles podían ser objetivos educativos vinculados a la Educación Financiera".

Lo que querían hacer con este paso previo y "fundamental" era ver "el alcance educativo" de una asignatura que no le convence del todo. "Me produce inquietud esta obsesión por introducir el lenguaje económico y financiero en el ámbito educativo. No me gusta", asegura.

Joan Antoni Melé, miembro del consejo asesor de Triodos Bank, sobre la introducción de la Educación Financiera en niños y niñas, hace una reflexión sobre la época actual de corrupción política y bancaria. "¿Cómo les hemos educado para que hoy sea un fenómeno multitudinario el tema de la corrupción?", se pregunta. Y es que para él uno de los problemas que ha producido esto ha sido que se eliminara una asignatura como la filosofía que inculcaba "una serie de valores que nos formaban como seres humanos y que producía otro tipo de sociedad".