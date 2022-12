El gerente de activos de inversión explica que en su empresa evalúan "3.500 empresas a diario" y que eligen "las que deberíamos comprar y vender". El complejo sistema de compraventa de acciones se rige mediante fórmulas matemáticas.

Alentorn evita afirmar que a su empresa le peuda venir bien que una empresa vaya mal, pero matiza: "Podemos sacar rendimiento tanto si compramos una accion que puede ir bien como vendiendo una acción que va a ir mal".

Preguntado por Jordi Évole acerca de los problemas éticos que puedan plantearse en un trabajo como este, el gestor de activos financieros asegura que "ese tipo de dilemas no surgen, porque no existen": "Desde aquí tengo acceso a comprar o vender un número de empresas. Ninguna de esas operaciones puede ser no ética".

Por otra parte, Alentorn destaca que "el impacto que los mercados financieros ejercen a medio o largo plazo sobre la deuda española es muy bajo" y culpa a los medios de comunicación de generar esa idea. Iniste en que desde su puesto en la City de Londres no puede "cambiar el rumbo de la economía real española".