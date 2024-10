José 'Chino', ocho años después del accidente que sufrió él y el resto del grupo Supersubmarina, sigue trabajando para mejorar su salud y volver a tocar música. Y es plenamente consciente del largo proceso pasado y el que le queda por recorrer, pero sobre todo de lo que ha sufrido su familia durante todo este tiempo.

"Todos los días me jode que mi familia haya sufrido tanto. No se lo digo, sufrirían. De hecho no te lo tendría que haber dicho, se van a enterar. Soy consciente del sufrimiento que han pasado, sobre todo mi madre. Ver un hijo en la UCI no tiene que ser fácil. Volverme a ver trabajar es lo que más les queda de disfrutar de mí. Y lo verán. Lo hago por ellos antes que por mí. Porque los quiero con toda mmi alma. Esa es mi principal motivación.