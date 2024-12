El alcalde de Cullera, de la actuación de Carlos Mazón en la DANA: "Yo puedo enseñar mis llamadas de ese día, él no"

Gonzo charla en Salvados con expertos y políticos de diferentes localidades valencianas sobre las consecuencias del trágico paso de la DANA por Valencia. "Pese que estábamos en alerta roja desde las 7 de la mañana decretada por Aemet, Carlos Mazón mantuvo su agenda", afirma el periodista de 'elDiario.es', Sergi Pitarch. Por su parte, los alcaldes de Alfafar (PP) y Catarroja (PSPV), Juan Ramón Adsuara y Lorena Silven, respectivamente, lamentan que no se tomaran decisiones "mucho antes".

"Si ellos que tienen la autoridad para obligar a que se pare, no lo hacen, la vida no para", lamenta Silven mientras que el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, del PSPV, critica duramente al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón: "Yo puedo enseñar todas las llamadas que hice ese día, él no puede". No te pierdas el programa al completo, este domingo, a las 21:30 horas en laSexta.