Silvia Abril se enfrenta en el plató de ¿Quién quiere ser millonario? a la pregunta número 6 en la que puede ganar 2.500 euros. La pregunta es la siguiente: ¿a qué deporte se dedica profesionalmente Jon Rahm? Las opciones que le da Juanra Bonet son las siguientes: baloncesto, natación, golf o atletismo.

La actriz afirma que con esa pregunta ya le ha pillado porque, además, no practica ninguno de esos deportes: "No tengo ni idea de quién es". "No sé si usar el comodín del acompañante o del público", reflexiona la actriz, que termina usando el comodín del público. En la encuesta, una amplia mayoría del público ha votado que el deportista se dedica a jugar al golf. "Yo al golf ni sé jugar ni me he fijado nunca demasiado", destaca Silvia Abril, que afirma que va a confiar en el público.

"Se me habrá hecho tan corto si se acaba aquí", confiesa la actriz, que finalmente, acierta la pregunta gracias al público. Además, Silvia Abril alucina cuando Juanra Bonet le dice que es un deportista español y que es uno de los mejores del mundo en la actualidad. "Lo siento mucho Jon Rahm, a partir de ahora me fijaré más", destaca la actriz mirando a cámara, como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.