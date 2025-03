La pregunta "de instituto" por la que Antonio de la Torre abandona ¿Quién quiere ser millonario?

Antonio de la Torre se planta en la pregunta número 13 de ¿Quién quiere ser millonario? en la que se juega 50.000 euros. Y es que Juanra Bonet le pregunta por cuál es el coseno de 90º y le da cuatro opciones: -1, 0, 1 e infinito.

"Ostras, qué lejos queda le instituto", afirma el actor, que confiesa que sabía la respuesta hace años: "Me acuerdo de estudiar todo esto, pero no recuerdo ni el concepto para pensar qué es". "Me planto", afirma rotundo Antonio de la Torre, que confiesa que podría responder a voleo pero le podría hacer perder el dinero que ya tiene asegurado. "Nos quedamos en 50.000", asegura el actor, que insiste: "Me deja en un lugar muy digno para acabar".