"Joseph Haydn compuso la música de esta ópera", es la cuestión 10 de ¿Quién quiere ser millonario? a la que se enfrenta Máximo Huerta, las posibles respuestas son 'A': La canterina, 'B': Falstaff, 'C': Turandot, 'D': La rondine. Ante la imposibilidad de responder solo, porque no sabe la respuesta, el escritor decide utilizar el comodín de la llamada y llama a su amiga Marta Fernández. "¿Eres diestra o zurda?", le pregunta Juanra Bonet a la ayudante del concursante. Ella le responde que diestra. "Pues la mano derecha que esté un poco a la vista para que nadie pueda pensar que estás googleando algo", le comenta el presentador, a lo que Marta le responde "me pongo así, como si estuviese escuchando".

"Marta sácame de este apuro amiga", le dice Máximo a su ayudante antes de proceder a leerle la pregunta y las respuestas. Marta descarta de primeras Falstaff y Turandot, y confirma a su amigo que se la sabe para que se tranquilice. "Yo soy muy fan de Harry Styles y de Haydn, que son una música bastante parecida", confiesa mientras en plató Máximo y Juanra ríen. "Joseph Haydn Styles compuso 'La canterina'", responde Marta, mientras Máximo exclama un "te quiero".

"¿Qué quieres marcar Máximo? Al final la respuesta es tuya", le pregunta Juanra Bonet. "Marta Fernández, mi hermana, ha respondido la 'A': La canterina", responde el concursante. El conductor del concurso confirma que marcan la 'A'. Tras unos segundos de tensión se desvela como la respuesta correcta y Máximo consigue los 20.000 gracias a la ayuda de su amiga.