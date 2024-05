"Segunda persona del singular del pretérito anterior del indicativo del verbo bailar", es la pregunta 11 de ¿Quién quiere ser millonario? a la que se enfrenta Máximo Huerta. "'A': Habrías bailado, 'B': Habías bailado, 'C': Hubieras bailado, 'D': Hubiste bailado", lee Juanra Bonet como posibles respuestas. "Esta pregunta parece como el nombre del aeropuerto 'Aeropuerto Madrid-Barajas-Adolfo Suárez-Concha Cueto', todo junto", bromea el concursante, que ya en serio reflexiona "es la 11, si fallo me voy a 15.000 euros".

"Puedes fallar y te vas a 15.000, te puedes plantar e irte con 20.000 o puedes acertar y llegas a 30.000 y sigues jugando, además te queda el comodín del 50%", le explica el presentador ante las dudas del escritor, que opina que en esta pregunta el comodín del 50% no le va a "salvar la vida". "Porque me va a hacer dudar entre las dos que queden", explica el Máximo Huerta, a lo que Juanra le pregunta: "¿No es mejor dudar entre dos que entre cuatro?". "Claro, si esto fuera Tinder, claro, pero en este caso cuantas más es peor", le responde. A pesar de sus argumentos, el concursante decide utilizar el comodín "por derrochar".

Las opciones que le quedan son 'Habías bailado' y 'Hubiste bailado'. "Qué bonito es escribir y que terrible pensar si es pretérito anterior del indicativo del verbo...", expone el escritor al ver las opciones que quedan, y afirma que "esta pregunta mata la literatura". Ante este panorama Máximo decide ser honesto con lo que ha conseguido y decide plantarse en 20.000 euros.