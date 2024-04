"Akira Toriyama es un afamado...". Es la pregunta doce de ¿Quién quiere ser millonario? Maribel llega con un comodín disponible. Juanra Bonet procede a leer las posibles respuestas: "'A', Creador de manga, 'B', Karateca, 'C', Actor, 'D', Político". Tras unos segundos de reflexión, la concursante decide utilizar el comodín del acompañante. El presentador da paso a Javier, el sobrino de Maribel, que baja de la grada. "Gracias por haberme llamado en esta pregunta y no en la de la ópera", dice a su tía.

La aspirante al millón lee la pregunta y las respuesta a su ayudante. Sin pensarlo ni un segundo, el acompañante responde: "Yo no sé lo que hace este hombre en su tiempo libre, pero hace unos mangas fantásticos, hemos crecido con él". "No ves como sabe de esas cosas", le dice la concursante a Juanra y le confirma que marcan la 'A'. Se ilumina en verde la respuesta, han acertado.

El sobrino le dice a su tía: "Yo he visto Dragon Ball en tu casa, series de Akira Toriyama". "Me sonaba, pero no tenía seguridad y sé que tu has visto series en casa", le responde ella. El conductor del concurso despide a Javier y cuenta su situación a Maribel. "Sin comodines pero a tres preguntas del millón", le expone el presentador. ¿Continuará su aventura o se plantará?