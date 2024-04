"Esto va así, ritmo, ritmo", le dice Juanra Bonet a la concursante mientras chasca sus dedos para explicarle el tempo de ¿Quién quiere ser millonario? Cuando pasan unos segundos el presentador lanza la pregunta: "¿Cómo se llama el famoso robot blanco y cilíndrico de la saga cinematográfica 'Star Wars'?"

Las opciones son: 'A', D2-R2, 'B', 2R-2D, 'C', R2-D2, 'C' 22-22-22. La concursante responde con una sonrisa: "Creo que le llaman Arturito, ¿no?". El presentador le ríe la gracia y la aspirante al millón confirma su respuesta: "Es la 'C', R2-D2".

El conductor del concurso anuncia que es la respuesta correcta y la opción 'C' se ilumina en color verde. "Un icono de la serie junto a C3PO. Es verdad en inglés es R2-D2 y en muchos países se le conocía como Arturito", comenta Juanra Bonet dando la razón a la concursante.