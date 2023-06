Julio Iglesias tiene tres hijos mayores fruto de su matrimonio con Isabel Preysler: Chábeli, Julio José y Enrique, quienes crecieron en la época de mayor éxito del cantante, algo que no le permitió dedicarles todo el tiempo que hubiera querido como él mismo ha reconocido. En el año 2000, durante una entrevista en 'Sabor a ti' Julio Iglesias afirmó que no se sentía buen padre: "Me da vergüenza decir que soy un buen padre, cuando hay padres buenos de verdad que se levantan por la mañana, llevan a sus hijos al colegio y les toman la lección".

Jaime Peñafiel recuerda esa época: "Yo soy muy amigo de Julio Iglesias y de Isabel Presyler, ella fue muy buena esposa y muy buena madre hasta que se cansó de ser buena esposa y buena madre".