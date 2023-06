Con la nueva discográfica Camela viaja, por primera vez, a América Latina, donde el apoteósico recibimiento de Chile les dejó alucinados. "La gente se moría por verlos de cerca", destaca La Húngara, artista y amiga del grupo.

Además, a partir de ese momento los videoclips de Camela serían realizados por un incipiente director de cine, Juan Antonio Bayona. En el año 2004, Bayona graba el primer día de rodaje de 'Cuando zarpa el amor'. "Siempre me dieron mucha libertad, solo me ponían la condición de que el videoclip fuera una historia y a mí me venía bien", explica el director de cine, que cuenta los entresijos del videoclip: "Yo pensé que era una película de piratas, pero no teníamos dinero para eso y lo cambié por una historia en el oeste".

Bayona, que también grabó el videoclip 'Por siempre tú y yo', cuenta también divertidas anécdotas de los rodajes, como cuando pidió a Dioni que pasara por una manifestación contra la guerra de Irak vestido de militar. "Haciendo pequeñas putaditas a Dioni me lo pasaba muy bien", confiesa Bayona.