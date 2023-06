Camela ha sufrido desde sus comienzos prejuicios tanto sociales como en la industria musical. Una discriminación que llegaba a limites insospechados. Por ejemplo, la discográfica de Andy y Lucas, en sus comienzos, llegó a vetarles que cantaran con Camela una canción que habían ensayado juntos.

"Estuvimos a punto de hacer una colaboración con ellos en un tema y nuestra discográfica de entonces no lo veía", destaca Andy, que explica que "la discográfica no estaba por la labor de hacer el tema": "La razón que nos dio fue que nosotros no conectábamos con ese estilo de música".

"Yo me sentí fatal", destaca Lucas, mientras que Andy afirma que se les cayó "la cara de vergüenza". "Lo que es peor es que yo tenía 18 años y quien llamó a Dioni fui yo", declara Lucas, que cuenta que eran sus comienzos: "Éramos unas marionetas, si llega a pasar eso ahora ya te digo yo que está grabado. Hasta en inglés está grabado". Puedes ver la entrevista al completo en el vídeo principal de esta noticia.