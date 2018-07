Una joven que se intentaba suicidar en la Cañada Real: "He dicho '¿Y si me quito la vida y acabo con todo?', pero he pensado en mi hijo"

UN MAL DÍA

Los agentes de Policías en acción reciben una llamada urgente avisando de un intento de suicidio de una joven. Cuando llegan al lugar de los hechos, cerca de la Cañada Real, descubren que la chica se intentaba tirar por un puente intentando explicar a la policía por qué lo hacía: "La verdad que he dicho, mira, ¿y si me quito la vida acabo con todo? He ido a hacerlo y he pensado: ¡pero que tengo un hijo!" .