Pablo Llorente toca al piano Serenata de Schubert, el último tema que tocó con su padre fallecido: "Para que me oiga"

Pablo Llorente explica que su relación con su padre, fallecido en 2019, siempre ha estado marcada por la música. "Quiero volver a tocar la última pieza que toqué con él, para que me oiga", confiesa.

Pablo Llorente comenzó un pequeño a tocar el piano, sin embargo, la presión que ejercía su padre sobre él, terminó por despegarle de la música. "Llegué un punto en el que tocaba por obligación, no quería malos rollos familiares en casa", explica Pablo Llorente, que recuerda el día que se armó "de valor" y habló con su padre, músico profesional: "Le dije que no quería seguir tocando porque no lo pasaba bien". "Ahí hay un cambio drástico en nuestra relación", recuerda Pablo, que explica que tras esa conversación su padre y él se distanciaron bastante.

"Me fui a Malta y me dejaron tocar en un hotel", explica Pablo, que recuerda cómo cuando al decírselo a sus padres, su relación se acercó: "Se lo dije a mi padre y, a partir de ahí, volvió a ser una relación cercana". "Escapó de su padre para reconciliarse del piano", destaca Mika al escuchar su historia. "Es una bendición y también una condena, cuando tienes un padre que es profesional como músico", destaca Mika, que confiesa que en su familia pasó algo parecido con su hermano y con él.

Pablo Llorente cuenta que su padre enfermó en 2018 y falleció a los meses: "Fue un batacazo y le hice un concierto homenaje". Por eso, ahora, el concursante decide volver a tocar la última pieza que tocó con él: "Para que me oiga". Se trata de Serenata de Schubert, un tema que su padre le acompañaba con la flauta.