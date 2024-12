Miguel, el bombero que aprendió a tocar con una app del móvil y ahora interpreta 'El fantasma de la Ópera' en 'El Piano'

Ruth Lorenzo no puede contener su entusiasmo cuando Miguel Mansilla se sienta al piano y comienza a tocar el tema principal de la banda sonora del musical 'El fantasma de la Ópera'. La artista arranca a cantar, dando rienda suelta a su potencia vocal, mientras este bombero pone la música.

Miguel aprendió a tocar con una app del móvil, pero se atreve con esta pieza como si llevara décadas en un conservatorio. "Si no tenemos ninguna emergencia, yo me llevo el teclado y ensayo tranquilamente", dice ante las cámaras. "Ten en cuenta que los bomberos se juegan la vida, pero pasan mucho tiempo parados", comenta Pablo López a Mika, su compañero de jurado en las sombras.

Su actuación desata una ovación ante los allí presentes y la presentadora hace una sorprendente confesión. "¿Sabéis que yo me estuve preparando las operaciones de bombero con 18 años? Al final me dio por cantar, me metí en una banda de rock and roll".