Alex Marteen sorprende a Mika con su interpretación de 'My Immortal' de Evanescence

Alex Marteen toca 'My Immortal' de Evanescence

Alex Marteen siempre ha estado ligado al arte. Empezó estudiando en el Conservatorio a los 6 años y después estudió canto. "Me dijeron que nunca me dedicaría a la música, y eso me traumatizó muchísimo", confiesa a Ruth Lorenzo.

"Creo que cuando voy como 'drag' tengo el permiso de ser el centro de atención", expresa Alex, que interpreta 'My Immortal' de Evanescence. En el vídeo sobre estas líneas puedes ver la emocionante actuación de Alex y la valoración de Mika tras escuchar la pieza. "Es una persona con talento, estilo y con el coraje de hacer lo que está haciendo", opina el cantante libanés y juez de 'El Piano'.