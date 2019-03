Chicote: “Para tirar basura tienes un cubo”

VÍDEOS INÉDITOS I ‘EL CHIRINGUITO DEL TÍO MATÍAS’

Alberto Chicote ordena a Pancho tirar todo lo que no necesiten para ahorrar espacio dentro del chiringuito de playa. El propietario asegura que no tienen sitio para guardar todo lo que sobra porque el local no dispone de un almacén. “Para tirar basura tienes un cubo”, le explica el chef, mientras enseña al dueño y a la cocinera como hay que organizarlo todo.