Chicote a Nadine: “¿Cómo sabes que todos los trozos son iguales?”

VÍDEOS INÉDITOS I ‘EL CHIRINGUITO DEL TÍO MATÍAS’

Alberto Chicote no sólo acude a ‘El chiringuito del Tío Matías’ para criticar a los trabajadores, también está ahí para ayudarles. El chef enseña a Nadine un truco para cortar en partes iguales las tartas. Un consejo para que los trozos no salgan desproporcionados y no se resequen.