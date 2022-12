El personal de El Palomo no consigue adaptarse aún a las nuevas directrices para organizar el servicio que les ha indicado Alberto Chicote y la tensión comienza a hacerse palpable en el ambiente. A todo el desastre en la organización hay que sumarle que la cocina tampoco está a pleno rendimiento, o eso es lo que puede desprenderse de las quejas de los clientes, que han devuelto unas patatas que estaban duras.

Jesús, el cocinero, intenta justificarse ante Alberto Chicote, pero comienza entre ellos una acalorada discusión. "Es imposible en la vida llevarme bien con esa persona", señala Jesús ante las cámaras de Pesadilla en la cocina. "¡Que te calles, que no tengo nada que hablar contigo, que te vayas a chuparla por ahí ya!", le grita el cocinero a un perplejo Alberto Chicote.

"¡Que no tienes educación!", continúa vociferando. "¡Mira, mira, el tonto este! A mí no me vaciles". El enfado de Jesús con el chef parece no tener fin y le pide de muy malas maneras que salga de la cocina, algo que el chef no puede consentir.

La tensión del momento hace que Antonio, se derrumbe. "Discusiones ayer, discusiones hoy, voces... y claro, ha llegado el momento en el que digo, '¿por qué me tiene que pasar esto a mí?' Y me he roto", reconoce.