Alessio lleva a Chicote la pizza cuatros quesos que pidió y le confiesa al pizzero que tenía muchas ganas de probar su pizza. “No sé si te estás dando cuenta pero esto parece un circo”, le dice el copropietario del restaurante, que le confiesa que es todo los días así y se va para que pruebe la comida tranquilo.

"Bueno, la verdad es que la pizza no tiene mala pinta", opina el cocinero, que tras probarla asegura que está rica. En ese momento, llega Lorena, la camarera, para darle agua y Chicote le dice que espere. "Me la comería entera porque está muy bueno, pero no podré comerme el otro plato", le dice el chef a Lorena para que le retire la pizza.

Lorena saca los 'fiocchi di pera'al presentador de 'Pesadilla en la cocina' y vuelve a la barra. Allí, Manuel abronca a sus camareras porque no saben nada de la carta. “Que no tienen ni puta idea de la carta es verdad, otra cosa es que se lo diga así", opina el chef desde su mesa, que está oyendo a Manuel. "Los saquitos de pera son muy dulces y la salsa está muy gorda, muy vasta porque una salsa no puede ser algo para sujetar con un tenedor", critica Chicote, mientras se acerca Manuel a preguntar qué tal. "Es muy curioso este plato donde la pasta tiene la misma textura que la salsa, ¿no ves que es un engrudo?", le comenta el cocinero.