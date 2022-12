Tras varios días de tensión en El Callejón, Alberto Chicote se reúne con Tere, la cocinera, en uno de los puntos más famosos de la costa gaditana, donde se juntan las aguas del Mediterráneo y el Atlántico.

Nada más llegar, Tere se confiesa a Chicote y le explica por qué no ha tenido buena actitud con él mientras el chef intentaba ayudarles para reflotar el restaurante que su hijo abrió para darle trabajo a ella. "Mi vida no ha sido un jardín de rosas, Chicote. Me tocó una persona que me ha maltratado, que me ha pegado, que me ha hecho olvidar a mi familia, apartarme de mi gente, de mis hijos...", comienza relatando Tere.

La cocinera se emociona recordando todo lo vivido: "No es que me caigas bien o mal. Yo es que si me chillas, me creo que eres el padre de mis hijos. No me fío de nadie".

En esta charla, Tere se sincera con Alberto Chicote y asegura que no le gustaría morirse sin contarle la verdad a su hijo: "A mi hijo David lo quiero con locura lo que pasa es que el padre le comía el coco".

En el vídeo principal de esta noticia puedes revivir el momento más emotivo del programa El Callejón, en Pesadilla en la cocina.