Alberto Chicote regresa al restaurante para ver si está limpio para servir comida y saber cómo se organizan para dar un servicio en el ‘Vivaldi’. Giuliano está a la pasta, Giu a las pizzas y Álex a las ensaladas. En el comedor no trabaja nadie porque no hay personal. “Nunca he visto un restaurante en el mundo que no tenga camareros”, comenta el chef.

Comienzan a llegar los primeros clientes y el líder de ‘Pesadilla en la cocina’ continúa investigando en la cocina. Allí, encuentra ‘botes sorpresa’. “Me siento como Indiana Jones”, asegura. Y es que, el restaurante tiene un bote que caducó hace 10 años.

El dueño decide confesarle al chef que lo que le puso en la pizza cuatro quesos que probó no era gorgonzola y que le quería probar para ver si sabía. “Pero tío, ¿pero tú te crees que nacido esta mañana?”, le dice indignado el cocinero. “Sé que sabe de comida italiana pero no como yo. Por eso le pongo a prueba”. El dueño le confiesa que le pondrá a prueba dos o tres veces más aunque “he visto que eres un gran profesional”. “Yo soy un profesional y tú eres un tunante”, se rebota Chicote.