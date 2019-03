“Si tú no pagas la deuda, van a ejecutar la vivienda de tu madre”

CRISTINA DE PAH, ABRE LOS OJOS A JOSÉ LUIS

José Luis no conoce la verdadera dimensión de su problema. Por eso, Chicote decide abrirle los ojos con una excursión inesperada a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Cristina explica que su caso es igual que el 90% de casos que tiene ahí. Si José Luis no paga, Amelia “se verá en la calle con los años que tiene”. La mujer, con la actitud que ve en el propietario, no augura que salga hacia adelante.