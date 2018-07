Judit: “Hay que reconocerlo, si no podemos comprar le damos mierda a los clientes”

LOS CLIENTES SE QUEJAN DEL SERVICIO Y SE VAN DE ‘LA MASÍA’

Los clientes piden platos de la carta de ‘La Masía’ y Dani, el camarero, tiene que dar la cara y negar todo lo que la gente quiere de cena. Y es que no han comprado suficiente y no comida para todos. Pep intenta apañarlo. Por ejemplo, el bacon lo sustituye por pavo que en realidad no hay en la carta para ningún plato. “Si consigues que el pavo te quede crujiente te van a dar el Nobel”, comenta Alberto Chicote. Además, los alimentos no los tienen bien conservados, al chef le dan hasta arcadas. Los clientes se acaban yendo.