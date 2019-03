“Curra tres horas y encima ‘mamao’”

CHICOTE NO DA CRÉDITO A LAS PALABRAS DE LOS CAMAREROS

Para ver cómo el restaurante ha caído tan bajo, Chicote decide hablar con el matrimonio formado por los camareros Merche y Ricardo. El chef no entiende qué pasa. El referente que tenía en el pasado no se parece en nada a lo que ve ahora. Los trabajadores aseguran que tienen miedo, porque cuando llegan al restaurante no saben con qué se van a encontrar. Y es que, hay veces que Cristóbal les trata mal porque llega “mamao”.