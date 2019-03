Chicote prosigue su investigación y encuentra un producto con mala pinta dentro de las cámaras frigoríficas. “Eso es una butifarra de algo”, comenta Gloria, la cocinera. El resto de los empleados le preguntan al chef sin confirmar lo que es. “¿Alguien me puede dar una respuesta que no sea una pregunta?”, les dice Chicote cabreado.

Mientras ponen la cocina en orden, Marta limpia la loncheadora sin desarmarla y sin desenchufarla. Una máquina que nunca se ha desmontado para limpiar. Chicote les enseña y muestra toda la porquería que tiene dentro. Gloria lo justifica y no escucha al chef, por lo que la llama la atención.

Chicote ve carne mal envasada, huevos en cartón, pan con paños sucios… Gloria se ríe de la situación y al chef no le sienta nada bien que se rían en su cara. “Alberto, que no me rio, no sabes lo que estoy llorando por dentro”, se justifica la cocinera. “Me creo que es una cocina porque tiene fuegos”, comenta el líder de ‘Pesadilla en la cocina’. Y es que, “no se parece ni de lejos a una cocina profesional”.

Los empleados discuten con Mª Ángeles porque les echa la culpa de que esté la cocina hecha un desastre, cuando son ellas las que están todo el día en el negocio. César llega a las dos de la tarde y Mª Ángeles desde que está embarazada no pisa su negocio. Dámaris asegura que no es desde que está embarazada, que eso va de antes “y peor”.