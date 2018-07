Alberto Chicote: “Es de esos pollos que soñaban con ver un grano de trigo”

EL CHEF PRUEBA LOS POCOS PLATOS DISPONIBLES DE LA CARTA

El chef Chicote visita ‘La Masía’ y echa un vistazo a una extensa carta que en realidad no tiene de nada. Y es que, al coger el restaurante no cambiaron los platos que tenía el dueño anterior por lo que cada vez que alguien pide algo que no tienen, Judit se tiene que inventar alguna excusa. El chef decide probar de lo poco que hay: una coca, un trinxat y pollo. La coca está dura y correosa, el trinxat está soso y el pollo es de baja calidad.