Empieza el servicio en Bámbola ante la presencia de Alberto Chicote. María Jesús está al frente de la cocina y no soporta la pasividad de José con sus clientes. Los nervios comienzan a apoderarse de la cocinera y los comensales, al tener el restaurante la cocina abierta, se enteran de todo. ¡Comienza el espectáculo! "No pegues porrazos que se escucha fuera", avisa José en cocina.

"Me cago en la puta que me parió. No me puedo relajar", grita la cocinera tirando los platos al suelo.

Rocío es la hermana de la cocinera y trabaja con ella en la cocina: "Se tienen mucho guardado. Las pullitas van mucho más allá del trabajo", confiesa explicando la relación de los dueños de Bámbola.

María Jesús se encuentra desbordada: "El servicio está siendo una verdadera mierda", comenta en el vídeo principal de esta noticia.