Alberto Chicote decide hablar con Jorge y con Lis, los dueños de 'Tradiciones peruanas' tras ver como funcionan durante un día. La primera pregunta que quiere hacerles el chef es cómo se les ocurrió montar el restaurante porque Lis tiene "conocimiento cero" en la hostelería y Jorge un "poquito más" solo. "Tiene mucha razón, porque ambos no sabíamos nada, pero mi ilusión era montar mi propio restaurante", expone Jorge.

Lis explica al chef que para abrir el restaurante, el banco les financió una parte, unos 60.000 euros, y Jorge tenía 14.000. Además la entidad bancaria les prestó casi 20.000 euros, y lo restante, lo adquirieron de un préstamo de una persona equis con un por ciento muy alto. "No es fácil vivir tranquila con deudas, donde te amenazan y todas esas cosas", relata Lis rota hasta que Chicote escucha la palabra amenaza y le pregunta qué es eso de que la amenazan. "Te amenazan y Jorge lo sabe perfectamente, no es un banco, lamentablemente", confiesa la copropietaria.

"¿Os dais cuenta del enorme pozo en el que estáis metidos?", les pregunta Chicote, que pide a Jorge que diga algo, porque no ha hablado en toda la reunión. "Yo he perdido toda la ilusión con el personal que tengo, son un desastre", son las primera palabras que dice Jorge en la conversación, que añade: "Yo quisiera que todos se vayan y comenzar con un personal nuevo, pero lamentablemente son familia ". Tras escuchar las críticas a su personal del copropietario Chicote alucina. "De momento, aquí el que más ha demostrado que no tiene ni puta idea, eres tú", le afirma el cocinero a Jorge.

El presentador de 'Pesadilla en la cocina' pasa ahora al tema más puramente económico de un restaurante y le explica cómo deberían gestionar el dinero que facturan al mes. "Un 30% es el dinero que deberías destinar al personal, otro 30% va destinado al coste del producto y del 40% que te queda, un 20 es para gastos generales y otro 20 que son beneficios antes de impuestos", les expone el cocinero, que les enseña que el precio de venta de un plato ha de ser tres veces el precio de coste. Chicote les pone de ejemplo su chupe de marisco. "La ración nos cuesta 9,1, por lo que la deberíais vender por 27,3", expone el chef, que le dice que cada vez que venden un chupe pierden 9,3 euros porque lo venden a 18.