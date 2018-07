Juan Carlos abandona 'El Rey': "A ver si tenéis los cojones de hacer las cosas en condiciones"

CHICOTE DESTACA QUE LA GENTE SALE "DICIENDO PESTES"

El caos protagonizado por el cocinero de 'El Rey', Juan Carlos, en Pesadilla en la cocina obliga a una de las hija de la dueña, Beatriz, a poner orden en la cocina. "Chicote, no tienen ni puta idea, no has visto la que lían", le dice Juan Carlos.