Dani es el propietario de la Taberna Danka, un local situado en Fuenlabrada, Madrid. El hostelero cuenta cómo lleva más de seis meses abierto el local pero la situación no mejora. fatal: "Llevo muchos meses que no me he llevado ni un euro para casa". "Metí aquí todos mis ahorros, todo lo que tenía", confiesa el propietario de la Taberna Danka, que afirma que entró "con la ilusión de hacer algo diferente" pero ya no puede más.

Mientras el propietario habla con Alberto Chicote en su visita al local, desde la cocina se oyen los gritos de Anka, su pareja, a los cocineros. "Tienes ahí un poco de jaleo", afirma alucinado Alberto Chicote. "¿Esto es así todo el rato?", pregunta el presentador de Pesadilla en la cocina a Dani, que explica que su mujer, a veces, "se pone un poco tensa". "Un poco incómodo es", insiste Chicote a Dani, que explica que aunque el negocio es suyo, Anka trabaja en él. "He tenido cinco locales más y ninguno ha funcionado", reconoce el propietario de la Taberna Danka ante la estupefacción de Chicote: "¡No jodas!, ¿en serio?".